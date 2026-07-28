Londra: andamento rialzista per Experian
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che lievita del 2,32%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Experian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Experian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,88 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```