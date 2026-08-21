Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.



L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 43,48 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,99. Il peggioramento del produttore di semiconduttori è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 43,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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