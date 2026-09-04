Parigi: andamento sostenuto per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il microchip-maker italo-francese, in guadagno del 2,17% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo del produttore di semiconduttori si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 45,45 Euro. Supporto stimato a 44,36. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 46,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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