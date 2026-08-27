Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.



Il movimento di STMicroelectronics , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico del produttore di semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,48 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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