Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.
Il movimento di STMicroelectronics, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico del produttore di semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,48 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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