Milano 9:50
52.832 +0,55%
Nasdaq 24-ago
29.023 0,00%
Dow Jones 24-ago
53.417 +0,26%
Londra 9:50
10.867 +0,12%
26.203 +0,37%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8549. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8563. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8545.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```