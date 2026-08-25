Milano 9:54
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Dow Jones 24-ago
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Londra 9:54
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,55%

Il CAC40 esordisce a 8.499,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,55%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,55%, dopo aver aperto a 8.499,2 punti.
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