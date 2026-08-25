Milano
9:54
52.793
+0,48%
Nasdaq
24-ago
29.023
0,00%
Dow Jones
24-ago
53.417
+0,26%
Londra
9:54
10.865
+0,10%
Francoforte
9:54
26.185
+0,30%
Martedì 25 Agosto 2026, ore 10.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,55%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,55%
Il CAC40 esordisce a 8.499,2 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,55%, dopo aver aperto a 8.499,2 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,32%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,04%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,02%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,6%
Argomenti trattati
Parigi
(80)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,46%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,63%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,37%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,08%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,03%)
Guide
Orologi come investimento alternativo: come valutarli e quali rischi conoscere
Un orologio meccanico può conservare il proprio fascino per decenni, passare da un proprietario all’altro e acquisire valore grazie ad alcune caratteristiche, come la rarità, la sua storia e lo stato...
leggi tutto