Francoforte: profondo rosso per Kion

(Teleborsa) - Ribasso per Kion , che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Kion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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