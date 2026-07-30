Francoforte: calo per Zalando

(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende calzature e moda online , che presenta una flessione dell'1,98%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,03%, rispetto a +1,16% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Zalando rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30,18 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```