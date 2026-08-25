Indicazioni rialziste per Cts Eventim
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta decisamente positiva per Cts Eventim, parte del MDAX, che ha terminato in rialzo dell'1,93%.
Operatività odierna:
Le azioni di Cts Eventim, su questi prezzi fissati a 60,8 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 58,37 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```