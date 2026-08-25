Indicazioni rialziste per Cts Eventim

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta decisamente positiva per Cts Eventim , parte del MDAX , che ha terminato in rialzo dell'1,93%.





Operatività odierna:

Le azioni di Cts Eventim , su questi prezzi fissati a 60,8 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 58,37 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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