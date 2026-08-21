Milano 10:27
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Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:27
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Cts Eventim in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Cts Eventim in discesa a Francoforte
Ribasso scomposto per Cts Eventim, che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti.
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