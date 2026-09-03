Francoforte: rosso per Cts Eventim

(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim , con un ribasso dell'1,88%.



L'andamento di Cts Eventim nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Cts Eventim confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 58,42 Euro con primo supporto visto a 57,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 56,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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