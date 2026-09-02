Francoforte: rosso per Cts Eventim
(Teleborsa) - Pressione su Cts Eventim, che tratta con una perdita del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cts Eventim, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Cts Eventim suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 56,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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