Francoforte: Cts Eventim scende verso 53,52 Euro

(Teleborsa) - Si muove in perdita Cts Eventim , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,77% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Cts Eventim rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,32 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,52. L'equilibrata forza rialzista di Cts Eventim è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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