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Francoforte: giornata depressa per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Cts Eventim
Rosso per Cts Eventim, che sta segnando un calo dell'1,88%.
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