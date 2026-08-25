Indicazioni rialziste per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Risultato positivo per l'azienda che produce spezie e aromi, parte dell'S&P-500, che lievita dell'1,43%.
Operatività odierna:
A livello operativo, McCormick è da comprare ai prezzi attuali pari a 56,2 USD con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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