Indicazioni rialziste per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Risultato positivo per l' azienda che produce spezie e aromi , parte dell' S&P-500 , che lievita dell'1,43%.





Operatività odierna:

A livello operativo, McCormick è da comprare ai prezzi attuali pari a 56,2 USD con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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