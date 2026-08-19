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Acquisto per McCormick

Finanza
Acquisto per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Vigoroso rialzo per l'azienda che produce spezie e aromi, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,48%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 55,28 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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