Acquisto per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Vigoroso rialzo per l' azienda che produce spezie e aromi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,48%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 55,28 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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