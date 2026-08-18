Invito all'acquisto per NatWest Group
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Bene il gruppo bancario inglese, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dello 0,17%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 7,09 sterline, con stop loss calcolato a quota 6,939 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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