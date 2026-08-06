Londra: scambi in positivo per Weir Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Tecnicamente, Weir Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,76 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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