Londra: mette il turbo Weir Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Weir Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Weir Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,83 sterline con primo supporto visto a 26,75. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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