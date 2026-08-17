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Invito all'acquisto per Legal & General Group

Finanza
Invito all'acquisto per Legal & General Group
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Ottima performance per la società specializzata nella gestione del risparmio, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che ha chiuso in rialzo dell'1,94%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 3,05 sterline, con stop loss individuato a quota 2,995 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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