Invito all'acquisto per Legal & General Group

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Ottima performance per la società specializzata nella gestione del risparmio , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che ha chiuso in rialzo dell'1,94%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 3,05 sterline, con stop loss individuato a quota 2,995 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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