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Londra: Weir Group sale verso 27,83 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Weir Group sale verso 27,83 sterline
Brilla il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che passa di mano con un aumento del 7,77%.
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