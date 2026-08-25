Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Bene il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con un rialzo del 2,49%.
L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rolls-Royce Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,49 sterline. Primo supporto a 15,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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