New York: allunga il passo Carvana
(Teleborsa) - Effervescente la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carvana evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carvana rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Carvana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 77,64 USD. Possibile una discesa fino al bottom 73,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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