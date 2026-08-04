Novo Nordisk, titolo scivola a Wall Street dopo previsioni 2026 che deludono gli investitori

Vendite e utile operativo su base rettificata in crescita nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Le azioni di Novo Nordisk quotate negli Stati Uniti sono scivolate di oltre il 6% martedì dopo che l'azienda farmaceutica danese ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per la seconda volta quest'anno, citando maggiori aspettative per le vendite dei suoi farmaci contro l'obesità e il diabete, sebbene l'entità dell'aumento abbia deluso gli investitori.



Nel secondo trimestre del 2026 Novo Nordisk ha registrato vendite pari a 78,49 miliardi di corone danesi (DKK, circa 12,09 miliardi di dollari), in crescita del 3% a tassi di cambio costanti, mentre su base rettificata sono aumentate del 7%. Nel periodo l'utile operativo è diminuito del 16% a valuta costante a 27,06 miliardi di DKK, mentre su base rettificata il dato è in aumento dell'11% a 33,39 miliardi di DKK.



"Il portafoglio prodotti Wegovy rimane un fattore chiave di crescita per Novo Nordisk nel 2026, trainato dalla continua e rapida adozione della pillola Wegovy negli Stati Uniti, che ha raggiunto oltre 5 milioni di prescrizioni dal suo lancio, insieme all'incoraggiante adozione iniziale nei mercati al di fuori degli Stati Uniti e al lancio di Wegovy HD (7,2 mg)" ha dichiarato il CEO e Presidente Mike Doustdar, commentando i risultati trimestrali. E ha aggiunto: "Il crescente slancio dei GLP-1 negli Stati Uniti, combinato con la continua crescita e i nuovi lanci nelle Operazioni Internazionali, ci ha portato a rivedere ulteriormente al rialzo le nostre previsioni per il 2026 sia per le vendite rettificate che per l'utile operativo rettificato".



L'azienda farmaceutica danese, infatti, ora si attende per il 2026 un calo delle vendite rettificate e dell'utile operativo rettificato compreso tra il 6% e la stabilità a tassi di cambio costanti, rispetto a una precedente previsione di un calo fino al 12%.











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