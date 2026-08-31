Rialzo in agguato per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Protagonista l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,67%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 109,1 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 107 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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