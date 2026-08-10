TSMC, vendite in aumento del 45% a luglio

(Teleborsa) - TSMC
, il maggiore produttore mondiale di semiconduttori su commessa, a luglio 2026
ha registrato ricavi netti
pari a 467,58 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), pari a circa 14,5 miliardi di dollari USA, in crescita 5,6% rispetto a giugno 2026 e del 44,7% rispetto a luglio 2025. Nei primi sette mesi dell'anno
i ricavi si sono attestati 2.872,06 miliardi di NT$, con un aumento del 37,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Lo scorso mese, in occasione della diffusione dei risultati trimestrali, il fornitore di chip di riferimento per Nvidia e Apple aveva previsto
per il terzo trimestre 2026
ricavi compresi tra 44,6 e 45,8 miliardi di dollari USA, con un margine lordo tra il 65% e il 67% e un margine operativo tra il 56% e il 58%, sulla base di un'ipotesi di cambio di 32 NT$ per dollaro USA.