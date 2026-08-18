Milano 15:27
53.282 -0,57%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:27
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Francoforte 15:27
26.216 -0,46%

USA, Apertura cantieri (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Apertura cantieri (MoM) in luglio
USA, Apertura cantieri in luglio su base mensile (MoM) -12,4%, in calo rispetto al precedente +19,7%.
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