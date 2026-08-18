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USA, Apertura cantieri in luglio
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18 agosto 2026 - 14.35
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Apertura cantieri in luglio pari a 1,24 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 1,42 Mln unità (la previsione era 1,34 Mln unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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