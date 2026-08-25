Rial su nuovi minimi storici: la crisi celata dal regime

(Teleborsa) - Le massiccedel Paese del Golfo hanno avuto, che era già pesantemente sotto pressione dopo mesi di guerra ed il blocco di fatto del commercio petrolifero. Ma certamente ilreannunciato da Trump ha avuto, anche se la banca centrale iraniana minimizza l'impatto.Ilda tempo, ma la valuta locale ha testatocontro i circa 1,5 milioni di fine 2025, prima che gli Stati Uniti avviassero con Israele la campagna in Iran, scoppiata a fine. Da allora, è stato une più si prolungava il conflitto (e l'impatto sul mercato petrolifero) più il rial perdeva terreno contro la valuta statunitense."Il presidente Trump ha decimato l'economia iraniana al punto che il", ha affermato il Segretario del Tesoro statunitensein un articolo sul Financial Times, prima di annunciare le nuove sanzioni contro. Il Paese è ormai completamente isolato dalla minaccia statunitense dio intratterranno rapporti con l'Iran. Un vero e proprio. Già la scorsa settimana, gli, che sono da tempo uno dei principali partner commerciali dell'Iran e la sua maggiore fonte di importazioni, avevano annunciato lacommerciali con il Paese del Golfo.L'ennesimo strappo al ribasso del rial è stato commentato con unairaniana, che ha definito il movimento. Il governatore Abdolnaser Hemmati, intervenendo in TV, ha definito le nuove sanzioni unae si è detto convinto che "la situazione migliorerà e i problemi saranno risolti".Al di là delle affermazioni controllate del governatore, l'Iran sta sperimentando una. La svalutazione della sua moneta ed il deterioramento del quadro macroeconomico hanno avuto, atteso dal FMI in contrazione del 5% quest'anno, ed hanno fatto, soprattutto per alcuni tipi di beni, come il riso che è aumentato del 60% e la carne bovina del 150%.Nonostante questo, ile sta giocando a. Da un lato, Teheran sconta le ripercussioni della guerra sul mercato petrolifero, suo principale business, in termini di blocco della produzione e distruzione di infrastrutture. Dall'altro, la guerra per il, per il quale l'Iran sta patteggiando un accordo di sfruttamento congiunto con l'Oman, esercita pressioni politiche anche sul Presidente Trump, in vista delle elezioni di metà mandato. E' ormai un