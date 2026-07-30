Esautomotion, ricavi primo semestre scendono a 13,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Esautomotion , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 13,9 milioni di euro, in diminuzione del 7,3% rispetto ai 15 milioni di euro 30 giugno 2025. La Posizione Finanziaria Netta consolidata rimane positiva per 6,8 milioni di euro (cassa positiva).



"Seppur cautamente - ha commentato il presidente Franco Fontana - siamo positivi sul trend di risultati aziendali le ragioni sono ascrivibili a: nessuna perdita di clienti, semplicemente questi hanno venduto di meno; entrata, nel 2026 di clienti nuovi, per i quali ricordiamo che l’entrata a regime degli ordinativi richiede circa 1-2 anni dovuti a: implementazione, test tecnologico, test commerciale e adozione definitiva nella linea di produzione; nuovi accordi di partnership tecnologiche e commerciali con 2 importanti società estere".

Condividi

```