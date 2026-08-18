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/ USA, Vendita case in corso (MoM) in luglio
USA, Vendita case in corso (MoM) in luglio
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18 agosto 2026 - 16.15
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Vendita case in corso in luglio su base mensile (MoM) -2,3%
, in aumento rispetto al precedente -4,8% (la previsione era +0,1%).
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