Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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USA, Vendita case in corso (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case in corso (MoM) in luglio
USA, Vendita case in corso in luglio su base mensile (MoM) -2,3%, in aumento rispetto al precedente -4,8% (la previsione era +0,1%).
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