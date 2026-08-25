Appuntamenti macroeconomici del 25 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 25/08/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,4 punti; preced. 116,4 punti)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87 punti; preced. 86 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 7%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 87,3 punti; preced. 86,6 punti)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,6%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,3 punti; preced. 90,8 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 7 punti; preced. 5 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 620K unità; preced. 628K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,6%)
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