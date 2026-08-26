Milano 12:31
52.787 +0,13%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 12:31
10.874 -0,11%
Francoforte 12:31
26.304 +0,15%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Sostanziale invarianza per l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con un -0,02%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.848,7, con il supporto più immediato individuato in area 25.334,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.157,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```