Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanziale invarianza per l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con un -0,02%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.848,7, con il supporto più immediato individuato in area 25.334,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.157,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)