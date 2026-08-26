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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,06%)

Il Dow Jones apre a 53.547,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,06%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,06%, a quota 53.547,68 in apertura.
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