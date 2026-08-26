Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
(Teleborsa) - Scambia in profit Auto1, che lievita del 2,67%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto1 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 21,84 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 22,58. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 23,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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