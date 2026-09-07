Milano 16:44
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Francoforte: si concentrano le vendite su Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Auto1
Si muove verso il basso Auto1, con una flessione del 2,45%.
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