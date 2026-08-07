Gruppo FS: ordinati 19 nuovi treni AV per espandersi in Francia e sulla Parigi-Londra

(Teleborsa) - Il Gruppo FS Italiane, tramite Trenitalia France, rafforza la propria flotta con 19 nuovi treni ad Alta Velocità forniti da Hitachi Rail per sostenere il piano di crescita in Francia, tra Parigi e Londra, e in Europa.



L’investimento, pari a circa due miliardi di euro, comprende la costruzione dei convogli e le attività di manutenzione e supporto tecnico previste nel lungo periodo.



I nuovi treni consentiranno a Trenitalia France, controllata da FS International, di rafforzare la propria presenza nei collegamenti Parigi–Lione, Parigi–Milano e Parigi–Marsiglia, migliorando la qualità del servizio, aumentando le frequenze e costituendo, inoltre, la flotta destinata al futuro collegamento ad Alta Velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato nel 2029.



I nuovi treni sono progettati per operare sulle principali reti europee ad Alta Velocità. La nuova flotta rappresenta un tassello fondamentale della strategia di sviluppo internazionale di Trenitalia France e del Gruppo FS, nonché un passo importante verso il completamento della partnership strategica tra il Gruppo FS e Certares.



A supporto della crescita operativa procede inoltre secondo programma lo sviluppo del nuovo impianto manutentivo di Maisons-Alfort Pompadour, alle porte di Parigi. La struttura garantirà la capacità manutentiva necessaria per sostenere l’espansione della flotta e l’avvio dei nuovi collegamenti internazionali.



L’accordo con Hitachi Rail e gli investimenti connessi in produzione, manutenzione e infrastrutture contribuiranno alla creazione di circa duemila posti di lavoro tra Francia, Italia e Regno Unito, sia direttamente sia attraverso l’intera filiera industriale.



"Questo ordine rappresenta un passaggio strategico per il Gruppo FS: rafforza la nostra presenza in Francia, un mercato chiave per la crescita internazionale, e sostiene lo sviluppo di servizi ad Alta Velocità sempre più efficienti, sostenibili e competitivi. I nuovi treni e il nuovo polo manutentivo di Maisons-Alfort Pompadour sono inoltre elementi fondamentali per l’avvio del collegamento Parigi–Londra, un progetto centrale nella visione della "Metropolitana d’Europa", la rete ad alta velocità integrata che collegherà in modo sempre più capillare le principali città europee", ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane.



"Il potenziale di questa partnership sta superando le nostre aspettative. Abbiamo registrato un interesse straordinario da parte di investitori di ogni tipologia che desiderano esporsi al mercato europeo dell’alta velocità ferroviaria e sono entusiasti di partecipare insieme a noi allo sviluppo del settore. È una conferma molto forte dell’opportunità di investimento che abbiamo davanti: combinare l’eccellenza operativa del Gruppo FS con i nostri asset globali di distribuzione dei viaggi per costruire una piattaforma internazionale di alta velocità ferroviaria di livello mondiale", ha dichiarato Greg O’Hara, Senior Managing Director e fondatore di Certares.



"Con questo progetto consolidiamo il ruolo di Hitachi Rail come partner tecnologico per la nuova generazione dei servizi ferroviari ad alta velocità in Europa. I convogli saranno progettati per garantire elevati standard di sostenibilità, efficienza operativa e interoperabilità transfrontaliera, elementi sempre più essenziali per supportare la crescita del traffico ferroviario internazionale. L'espansione dei servizi di Trenitalia France rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità europea maggiormente integrata e sostenibile", ha dichiarato Giuseppe Marino, Group Chief Executive Officer di Hitachi Rail.



I nuovi treni offriranno elevati standard di comfort, innovazione e sostenibilità. A bordo, i passeggeri potranno beneficiare di una connettività Wi-Fi di nuova generazione fino a 10 gigabit al secondo (Gbps), di un nuovo concept di bistrot, di un’offerta di ristorazione potenziata e di interni completamente riprogettati per garantire un’esperienza di viaggio ancora più confortevole in tutte le classi di servizio.



La nuova flotta garantirà inoltre elevate prestazioni ambientali, con un tasso di riciclabilità fino al 97,1% e un’ulteriore riduzione di circa 120mila tonnellate di emissioni di CO2 equivalente per ciascun convoglio rispetto alla generazione precedente.



Trenitalia France ha inoltre finalizzato gli accordi di partnership commerciale con i partner distributivi di Certares. Tali accordi saranno implementati progressivamente nei prossimi mesi e consentiranno di ampliare le capacità distributive della Società, sostenere la crescita sia dei viaggi d’affari sia di quelli leisure e favorire lo sviluppo di futuri collegamenti internazionali.

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