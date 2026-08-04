Nextalia, primo closing a 1,1 miliardi di euro per fondo Nextalia Private Equity II

Sottoscrizioni da 200 investitori

(Teleborsa) - Nextalia, big italiano dei private markets promosso da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha annunciato il primo closing del fondo Nextalia Private Equity II. In particolare, ha raccolto sottoscrizioni per oltre 1,1 miliardi di euro da più di 200 investitori in soli cinque mesi dall'avvio della commercializzazione, partita lo scorso febbraio. Con questa dotazione, NPE II è oggi uno dei maggiori fondi italiani dedicati alle imprese di medie dimensioni.



Alla base di questo successo ci sono i risultati di Nextalia Private Equity (NPE I), investito per oltre il 90%: l'accelerazione impressa alle aziende in portafoglio, cresciute fino a diventare campioni nazionali, e i primi disinvestimenti realizzati con successo, hanno portato investitori istituzionali italiani e internazionali a rinnovare e ampliare la propria fiducia in Nextalia. NPE II proseguirà la strategia di NPE I, investendo prevalentemente con quote di maggioranza in imprese italiane ad alto potenziale di crescita e al centro di filiere strategiche per il Paese.



"Il primo closing di NPE II, che ha raggiunto oltre 1,1 miliardi di euro in cinque mesi, non è solo un numero: è la prova più concreta che il nostro modello funziona e produce risultati - ha commentato l'AD Francesco Canzonieri - È la testimonianza della fiducia che i nostri investitori hanno voluto rinnovarci in maniera ancora più significativa rispetto al primo fondo, credendo nel progetto di Nextalia e nella sua capacità di generare valore reale per il Paese. Questo risultato conferma la solidità di una piattaforma che mette industria, finanza e istituzioni al servizio delle imprese italiane, e che si conferma tra le realtà di riferimento nei private markets in Italia. Il nostro obiettivo non è estrarre valore, ma costruirlo, al fianco degli imprenditori e delle filiere che rendono più competitiva l'intera economia del Paese"



"NPE II, in continuità con NPE I, continuerà ad affiancare imprenditori, famiglie e corporate italiane nei loro piani di sviluppo e crescita - ha aggiunto Valentina Pippolo, Chief Investment Officer Equity di Nextalia - Il supporto di Nextalia è concreto e quotidiano, finalizzato ad una significativa accelerazione della crescita – puntando all'internazionalizzazione, all'accesso a nuovi mercati, al rafforzamento dei team manageriali – e mettendo a disposizione l'intera rete di relazioni industriali e finanziarie di Nextalia. Vogliamo contribuire al futuro della nostra industria perché l'Italia continui ad essere un punto di riferimento nel mondo".

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