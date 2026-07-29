Monti (Terna), la semestrale conferma la solidità dell'azienda e la capacità di generare valore per il Paese

(Teleborsa) - "I risultati del primo semestre
ribadiscono la solidità di Terna
e la capacità del Gruppo di generare valore per il Paese attraverso investimenti, innovazione e competenze distintive, a conferma del nostro ruolo fondamentale di abilitatori della trasformazione energetica
e digitale del sistema elettrico. Sono risultati che nascono dall’impegno e dalla professionalità delle nostre persone, il patrimonio più prezioso dell’azienda".
E' quanto dichiara Pasqualino Monti, amministratore delegato e direttore generale di Terna
, a commento dei risultati, aggiungendo che: "In un contesto energetico e tecnologico in rapida evoluzione, continuiamo a investire con determinazione
in infrastrutture che consentiranno all’Italia di affrontare con successo le sfide dei prossimi decenni. Stiamo realizzando una rete elettrica sempre più moderna, resiliente e digitale, capace di integrare quote crescenti di energia rinnovabile. In questo modo potremo favorire
la riduzione del costo delle bollette per famiglie e imprese, sostenere l’elettrificazione dei consumi e garantire sicurezza, qualità ed efficienza del servizio di trasmissione, supportando l’indipendenza energetica, la crescita e la competitività del sistema economico del Paese".