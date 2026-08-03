ENAV, AD De Biasio: semestrale conferma solidità del modello industriale, nuovo Piano entro prima parte del 2027

(Teleborsa) - "Il primo semestre dell'anno conferma la solidità del nostro modello industriale
e la capacità di ENAV di accompagnare la crescita del traffico aereo mantenendo i più elevati standard di sicurezza, efficienza e puntualità. Gli eccellenti risultati economico-finanziari dimostrano la nostra capacità di trasformare la crescita del traffico in una solida creazione di valore
, sostenendo al contempo il percorso di innovazione e sviluppo del Gruppo
".
E' quanto afferma l'amministratore delegato
di ENAV
, Igor De Biasio
, commentato la semestrale diffusa oggi
. "Il volume dei voli registrato sull'Italia testimonia la centralità del nostro Paese nei flussi di traffico internazionali e il ruolo strategico svolto da ENAV
. Parallelamente stiamo lavorando all'aggiornamento del Piano Industriale
, che intendiamo presentare entro la prima parte del 2027
, per accelerare gli investimenti e rafforzare ulteriormente la nostra infrastruttura tecnologica, offrendo servizi sempre più efficienti a beneficio della mobilità aerea del Paese".
"Un percorso che ci consentirà di consolidare la leadership di ENAV a livello internazionale
nella gestione dello spazio aereo, valorizzando competenze, tecnologie proprietarie e la presenza del Gruppo sui mercati esteri", conclude De Biasio.