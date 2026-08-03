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ENAV, AD De Biasio: semestrale conferma solidità del modello industriale, nuovo Piano entro prima parte del 2027

Finanza, Trasporti
ENAV, AD De Biasio: semestrale conferma solidità del modello industriale, nuovo Piano entro prima parte del 2027
(Teleborsa) - "Il primo semestre dell'anno conferma la solidità del nostro modello industriale e la capacità di ENAV di accompagnare la crescita del traffico aereo mantenendo i più elevati standard di sicurezza, efficienza e puntualità. Gli eccellenti risultati economico-finanziari dimostrano la nostra capacità di trasformare la crescita del traffico in una solida creazione di valore, sostenendo al contempo il percorso di innovazione e sviluppo del Gruppo".

E' quanto afferma l'amministratore delegato di ENAV, Igor De Biasio, commentato la semestrale diffusa oggi. "Il volume dei voli registrato sull'Italia testimonia la centralità del nostro Paese nei flussi di traffico internazionali e il ruolo strategico svolto da ENAV. Parallelamente stiamo lavorando all'aggiornamento del Piano Industriale, che intendiamo presentare entro la prima parte del 2027, per accelerare gli investimenti e rafforzare ulteriormente la nostra infrastruttura tecnologica, offrendo servizi sempre più efficienti a beneficio della mobilità aerea del Paese".

"Un percorso che ci consentirà di consolidare la leadership di ENAV a livello internazionale nella gestione dello spazio aereo, valorizzando competenze, tecnologie proprietarie e la presenza del Gruppo sui mercati esteri", conclude De Biasio.
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