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Piazza Affari: timido segno meno per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: timido segno meno per il comparto oil italiano
Cede alle vendite l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.900,27 punti.
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