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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano
Perde terreno l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.477,06 punti, ritracciando dello 0,80%.
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