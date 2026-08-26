SECO annuncia SOM-SMARC-Dragonwing-IQ8

(Teleborsa) - SECO apre oggi l'accesso prioritario a un numero limitato di early sample di SOM-SMARC-Dragonwing-IQ8, consentendo agli OEM e ai team di ingegneria di valutare il modulo SMARC Rel. 2.1.1 basato su Dragonwing IQ8 Series per applicazioni industriali di Edge AI.



Sviluppato nell'ambito della collaborazione di SECO con Arduino e Qualcomm Technologies , il modulo - si legge in una nota - è progettato per supportare i clienti nel passaggio dalla prototipazione rapida ad architetture orientate alla produzione per robotica basata sull'AI, smart machine, visione industriale, HMI e controllo macchina.



"Il passaggio dal prototipo alla produzione è il momento in cui molti progetti di Edge AI perdono slancio”, ha dichiarato Lorenzo Veltroni, Chief Product and Marketing Officer di SECO. "Con SOM-SMARC-Dragonwing-IQ8 aiutiamo gli OEM a colmare questo divario, offrendo un percorso fluido dalla prototipazione rapida con Arduino VENTUNO Q al deployment su scala industriale. Combinando le prestazioni della tecnologia Dragonwing con l’esperienza di SECO nelle piattaforme industriali, SOM-SMARC-Dragonwing-IQ8 consente ai clienti di accelerare l’innovazione, garantendo al contempo affidabilità, supporto lungo l’intero ciclo di vita e disponibilità a lungo termine. SOM-SMARCDragonwing-IQ8 riflette il ruolo di SECO come partner industriale di fiducia per le aziende che vogliono portare prodotti basati sull’AI dal concept alla produzione."

Condividi

```