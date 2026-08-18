SECO, il terminale di pagamento contactless KarL4 arriva sul mercato statunitense

(Teleborsa) - Il terminale di pagamento contactless KarL4 di SECO sbarca sul mercato statunitense. Si tratta di un passo significativo nell’espansione internazionale del portafoglio di tecnologie di pagamento della Società, dopo il successo delle implementazioni in Germania, Austria e Svizzera.



KarL4 è il terminale di pagamento compatto di SECO progettato per applicazioni unattended e self-service. La soluzione consente transazioni contactless sicure tramite carte di debito, carte di credito e portafogli digitali.



Il lancio negli Stati Uniti è stato reso possibile dal raggiungimento di una serie di traguardi tecnologici e normativi, tra cui la certificazione FCC. Oltre alle certificazioni già disponibili in Europa, KarL4 supporta ora i circuiti di pagamento Visa e Mastercard, garantendo la compatibilità con i metodi di pagamento più comunemente utilizzati in Nord America. È previsto il supporto di ulteriori circuiti di pagamento.



SECO ha già acquisito The Tower Optical Company come cliente di riferimento negli Stati Uniti, produttore degli iconici binocoli panoramici pubblici installati presso attrazioni turistiche, terrazze panoramiche, parchi e altre destinazioni storiche negli Stati Uniti e in Canada. Attraverso l’integrazione di KarL4, Tower Optical sta modernizzando il proprio parco installato sostituendo i tradizionali meccanismi a moneta con la tecnologia di pagamento contactless.



L’introduzione di KarL4 negli Stati Uniti rafforza ulteriormente il posizionamento di SECO come fornitore di soluzioni edge integrate B2B. Sebbene la prima implementazione sia focalizzata sul turismo e sulle apparecchiature panoramiche ad uso pubblico, la stessa piattaforma tecnologica può rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di applicazioni, tra cui vending, leisure, trasporti e altre infrastrutture self-service outdoor.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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