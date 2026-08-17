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Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+3,53%)

Finanza, Indici settoriali
Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+3,53%)
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 190.799,1, con uno scatto di 6.548,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Technology, che arretra a quota 1.548, dopo una partenza a 1.559.

Nel listino principale, seduta decisamente positiva per Stmicroelectronics, che ha terminato in rialzo del 5,03%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, brilla Eurotech, chiudendo la seduta con un aumento del 6,64%.

Allunga timidamente il passo Seco, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,46%.

Piccolo spunto rialzista per Beewize, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,21%.

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