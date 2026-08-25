FOPE rafforza il presidio diretto all'estero, nasce FOPE France
(Teleborsa) - FOPE annuncia la costituzione della propria interamente controllata FOPE France SAS con sede a Parigi, dedicata allo sviluppo commerciale del mercato francese.
La nuova società - si legge in una nota - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione del Gruppo, che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato il presidio diretto dei mercati ritenuti strategici per lo sviluppo del brand. Dopo le esperienze maturate negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e, più recentemente, in Giappone, FOPE consolida così la propria presenza in uno dei principali mercati europei del lusso.
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