Eventi e scadenze del 29 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 29/07/2026

Appuntamenti:

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2° trimestre 2026

14:00 - Camera dei Deputati - Audizione Stazi su nomina Consob - Aula della Commissione Finanze della Camera - Le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione informale di Guido Stazi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

15:00 - Camera dei Deputati - Sicurezza lavoratori agricoli con calore estremo, audizione Calderone - Montecitorio - Le Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera svolgono l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Acinque - CDA: Relazione Semestrale

Ariston Holding - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Campari - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Cementir - CDA: Relazione Semestrale

Deutsche Bank - CDA: Presentazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2026 con conference call per investitori e analisti

Edison R - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Enervit - CDA: Relazione Semestrale

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call

Fincantieri - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026

Geox - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale

Hera - CDA: Relazione Semestrale

Hermes - Risultati di periodo: 1° semestre 2026

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026

Inwit - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2026 alla comunità finanziaria

Italmobiliare - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Mercedes-Benz - Risultati di periodo

Meta Platforms - Risultati di periodo

Microsoft - Risultati di periodo

Morningstar - Risultati di periodo

Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call

Pirelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Porsche - Risultati di periodo: Relazione finanziaria semestrale

Procter & Gamble - Risultati di periodo

Prysmian - CDA: Relazione finanziaria semestrale

Qualcomm - Risultati di periodo

Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per il primo semestre del 2026 alle h 14.00

Snam - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati del Primo Semestre 2026, a cui seguirà la presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 15:30

Starbucks - Risultati di periodo

Telecom Italia - CDA: Relazione Semestrale

Terna - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Webuild - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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