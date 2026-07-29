Eventi e scadenze del 29 luglio 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Mercoledì 29/07/2026
Appuntamenti:
FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2° trimestre 2026
14:00 - Camera dei Deputati - Audizione Stazi su nomina Consob - Aula della Commissione Finanze della Camera - Le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione informale di Guido Stazi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
15:00 - Camera dei Deputati - Sicurezza lavoratori agricoli con calore estremo, audizione Calderone - Montecitorio - Le Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera svolgono l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Acinque - CDA: Relazione Semestrale
Ariston Holding - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Campari - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Cementir - CDA: Relazione Semestrale
Deutsche Bank - CDA: Presentazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2026 con conference call per investitori e analisti
Edison R - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Enervit - CDA: Relazione Semestrale
ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call
Fincantieri - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026
Geox - Appuntamento: Conference call - CDA: Relazione Semestrale
Hera - CDA: Relazione Semestrale
Hermes - Risultati di periodo: 1° semestre 2026
Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Conference call - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026
Inwit - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2026 alla comunità finanziaria
Italmobiliare - CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Mercedes-Benz - Risultati di periodo
Meta Platforms - Risultati di periodo
Microsoft - Risultati di periodo
Morningstar - Risultati di periodo
Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call
Pirelli - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Porsche - Risultati di periodo: Relazione finanziaria semestrale
Procter & Gamble - Risultati di periodo
Prysmian - CDA: Relazione finanziaria semestrale
Qualcomm - Risultati di periodo
Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per il primo semestre del 2026 alle h 14.00
Snam - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati del Primo Semestre 2026, a cui seguirà la presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 15:30
Starbucks - Risultati di periodo
Telecom Italia - CDA: Relazione Semestrale
Terna - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Webuild - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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