Milano 15:03
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Dow Jones 29-lug
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Redditi personali USA (MoM) in giugno

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Redditi personali USA (MoM) in giugno
USA, Redditi personali in giugno su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,3%).
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