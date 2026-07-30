Milano 15:04
51.793 +0,68%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
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Londra 15:03
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USA, Spese personali (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Spese personali (MoM) in giugno
USA, Spese personali in giugno su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,4%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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