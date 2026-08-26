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/ USA, Ordini beni durevoli (MoM) in luglio
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in luglio
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26 agosto 2026 - 14.35
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Ordini beni durevoli in luglio su base mensile (MoM) +1,1%
, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,4%).
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