Milano 15:26
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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in luglio
USA, Ordini beni durevoli in luglio su base mensile (MoM) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,4%).
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